Имам Хайруллин объяснил, какие виды спорта считаются сунной

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пророк Мухаммад лично занимался спортом и побуждал к этому своих сподвижников. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Наш любимый Пророк всегда выступал за здоровый образ жизни. Он сам тоже занимался спортом, даже приводится хадис, что он старался со своей семьей заниматься спортом: даже с супругами бегал наперегонки», – сказал Хайруллин.

Имам добавил, что Пророк Мухаммад также любил заниматься борьбой.

«Наш Пророк любил борьбу, и именно борьба является сунной. Если мы посмотрим на мусульманские республики, Чечню или Дагестан, – они там все борцы, потому что этим занимался Пророк, и Пророк это любил», – отметил он.

