news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 января 2026 12:39

Имам Хайруллин объяснил, какие виды спорта считаются сунной

Читайте нас в
Телеграм
Имам Хайруллин объяснил, какие виды спорта считаются сунной
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пророк Мухаммад лично занимался спортом и побуждал к этому своих сподвижников. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Наш любимый Пророк всегда выступал за здоровый образ жизни. Он сам тоже занимался спортом, даже приводится хадис, что он старался со своей семьей заниматься спортом: даже с супругами бегал наперегонки», – сказал Хайруллин.

Имам добавил, что Пророк Мухаммад также любил заниматься борьбой.

«Наш Пророк любил борьбу, и именно борьба является сунной. Если мы посмотрим на мусульманские республики, Чечню или Дагестан, – они там все борцы, потому что этим занимался Пророк, и Пророк это любил», – отметил он.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в нашем материале «Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал».

читайте также
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал
#спорт #ислам #мусульмане #Религия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

Кто в Татарстане может получить бесплатные лекарства

11 января 2026