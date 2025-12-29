Имам Хайруллин объяснил, какие подарки можно дарить и принимать на Новый год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При покупке подарков по случаю Нового года мусульманам следует обращать внимание на их дозволенность. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Когда мы покупаем детям какой-то подарок, мы как мусульмане всегда обращаем внимание на дозволенность. Даже когда дарят сладкие подарки: среди конфет могут быть те конфеты, которые можно, и те, которые нельзя. Поэтому мы должны стараться, чтобы этот подарок был халяльным», – сказал имам.

Хайруллин посоветовал при выборе подарка мусульманину изучить вопрос о том, что можно дарить, чтобы не ставить его в неловкое положение.

«Если вы дарите мусульманину, то обязательно обратите внимание на халяльность, чтобы это было дозволено. Даже если до этого он принимал нехаляльные подарки, возможно, он раньше не знал, что это для него запрещено», – добавил он.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале «Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо».