Имам Хайруллин объяснил, как понять, что в человека вселился бес

Понять, что в человека вселился джинн (бес), можно по конкретным признакам. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Человек всю жизнь был спокойным, уравновешенным, и тут вдруг он стал по любым пустякам злиться, все его раздражает, он кричит, нервничает. Это один из первых признаков», – сказал Хайруллин.

Также он рекомендовал избегать мест, в которых живут джинны.

«Есть нечистые места, где живут джинны, – это туалет и баня. И поэтому Пророк сказал, чтобы при входе в эти места мы читали определенные молитвы. Есть специальная молитва, ее легко можно найти в интернете: "О, Всевышний, я прошу у тебя защиты от двух видов джиннов, которые проживают в туалете и в бане". И когда мы, повторив эти слова, с левой ноги заходим в нечистые места, то джинны уходят оттуда», – добавил спикер.

