Имам села Кызыл Байрак: В боевых условиях можно кушать все, даже не халяльное

Имам села Кызыл Байрак, участник афганской и чеченской войн, волонтёр СВО Тимур Имбрагимов рассказал, что во время военных действий верующим разрешается есть любые продукты, вне зависимости от того, халяльные они или нет. Об этом он сказал во время первого телемарафона «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Главное, чтобы солдаты были сытыми и здоровыми, поэтому в боевых условиях можно кушать все, даже не халяльное», – сказал Ибрагимов.

Он также добавил, что за прошедший год в зоне проведения СВО заметно улучшились условия для бойцов. Так, если в прошлом году были проблемы с теплыми вещами и иногда с едой, то теперь все укомплектованы, а питание обильное и разнообразное.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.