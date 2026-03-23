Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Человек может улучшить положение умершего родственника на том свете. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Если мы хотим, чтобы у нашего родителя место в раю улучшилось, то мы уже можем от его имени кормить бедняков, посадить дерево, строить мечеть. Просто купите кирпичик для этой мечети от имени вашего близкого человека. Также можно совершить хадж, сделать курбан», – сказал Хайруллин.

