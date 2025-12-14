Имам объяснил, могут ли сновидения быть знаком от Аллаха

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Аллах может посылать верующим знаки посредством сновидений. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Сны делятся на несколько видов. И наш пророк Мухаммад говорил, что есть сны, которые от Всевышнего. К ним относятся те сны, которые мы именуем вещими. Ко мне обращаются: "Хазрат, я во сне видел, и это потом сбылось". Такие сны нам Всевышний дает или предупреждает о чем-то», – сказал Хайруллин.

Он напомнил, что существует специальный намаз – истихара. Его необходимо совершать, когда человек стоит перед сложным выбором. И именно во сне верующий может получить ответ от Аллаха.

«Всевышний во сне нам показывает, какой из путей лучше выбрать. Вещие сны были в большом объеме у пророков, а мы, обычные люди, можем видеть их в небольшом количестве», – добавил имам.

Полный текст интервью Рустама Хайруллина в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале: «Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха».