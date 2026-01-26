Имам объяснил, как правильно совершить жертвоприношение после рождения ребенка

После рождения ребенка мусульманам желательно совершить жертвоприношение за него. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк нам говорит, когда родился ребенок, то по возможности совершите жертвоприношение: за мальчика двух баранов, за девочку – одного. Часто спрашивают, зачем это делать. И у Пророка однажды спросили об этом. Он сказал: чтобы ребенок был здоровым, чтобы он не болел», – сказал имам.

Он добавил, что жертвоприношение лучше совершить на седьмой день после появления малыша на свет.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным в рамках проекта «Чай с хазратом» читайте в материале «Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе».