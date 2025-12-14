Имам напомнил мусульманам о правилах отхода ко сну

Перед отходом ко сну мусульманину следует совершить несколько действий, это поможет человеку спать спокойно. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Пророк учил нас, что когда мы отходим ко сну, нужно находиться в состоянии ритуального омовения. Также есть определенный перечень дуа, которые мы читаем, это «Аят аль-Курси», суры «Ихлас», «Фаляк», «Нас». После чего человек ложится на правый бок и подобным образом пытается уснуть», – сказал имам.

По словам хазрата, человек, совершивший эти ритуальные действия, получает определенную защиту от ночных кошмаров.

«Сны, которые ему приснятся, будут указывать на что-то благое для него в будущем или, возможно, в прошлом. Возможно, сны укажут на его какие-то грехи, чтобы он раскаялся, чтобы он подобное больше не совершал. И также могут указывать на будущее», – добавил Хайруллин.

