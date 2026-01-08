news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 января 2026 19:32

Имам-мухтасиб Нижнекамского района РТ совершил восхождение на Килиманджаро

Читайте нас в
Телеграм
Имам-мухтасиб Нижнекамского района РТ совершил восхождение на Килиманджаро
Фото: t.me/radmirbelyaev

Имам-мухтасиб Нижнекамского района Татарстана Салих хазрат Ибрагимов поднялся на самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава муниципалитета Радмир Беляев.

«Вот он – пример целеустремлённости, силы духа и внутренней дисциплины. Вера в себя и труд над собой не имеют границ – ни возрастных, ни географических. Салих хазрат, спасибо за вдохновение!» – написал мэр в своем Telegram-канале.

Находящаяся в Танзании Килиманджаро – высочайшая точка Африки и самая высокая изолированная гора в мире. Находящийся посреди равнинной саванны массив поднимается на 5891,8 метра над уровнем моря. Он имеет три вершины, каждая из которых является потухшим стратовулканом: Шира, Кибо с пиком Ухуру и Мавензи. Льдом покрыта только Кибо.

Восхождение на Ухуру считается относительно простым, но требует времени для высотной акклиматизации. Из-за близости к экватору и высотной поясности при подъеме приходится преодолевать большую часть климатических зон Земли.

читайте также
34-летний уроженец Татарстана совершил восхождение на Килиманджаро
#нижнекамск #альпинизм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

7 января 2026