Имам-мухтасиб Нижнекамского района РТ совершил восхождение на Килиманджаро

Фото: t.me/radmirbelyaev

Имам-мухтасиб Нижнекамского района Татарстана Салих хазрат Ибрагимов поднялся на самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава муниципалитета Радмир Беляев.

«Вот он – пример целеустремлённости, силы духа и внутренней дисциплины. Вера в себя и труд над собой не имеют границ – ни возрастных, ни географических. Салих хазрат, спасибо за вдохновение!» – написал мэр в своем Telegram-канале.

Находящаяся в Танзании Килиманджаро – высочайшая точка Африки и самая высокая изолированная гора в мире. Находящийся посреди равнинной саванны массив поднимается на 5891,8 метра над уровнем моря. Он имеет три вершины, каждая из которых является потухшим стратовулканом: Шира, Кибо с пиком Ухуру и Мавензи. Льдом покрыта только Кибо.

Восхождение на Ухуру считается относительно простым, но требует времени для высотной акклиматизации. Из-за близости к экватору и высотной поясности при подъеме приходится преодолевать большую часть климатических зон Земли.