34-летний уроженец Татарстана совершил восхождение на Килиманджаро

Фото: газета «Знамя»

Уроженец Буинска Эмиль Сафиуллин вместе с командой, состоящей из 12 человек, совершил восхождение на гору Килиманджаро. Путешествие длилось с 14 по 24 февраля. Об этом сообщает газета «Знамя».

Восхождению предшествовали шестимесячная подготовка, целенаправленные тренировки и правильное питание. На горе Эмиль и его команда смогли «насладиться чаем с чак-чаком на высоте 5 985 метров».

Также путешественники провели два дня в Танзании, встретились с местным племенем Масаи и погрузились в их культуру и традиции. Национальный парк Танзании выдал всем участникам сертификаты, подтверждающие успешное покорение Килиманджаро.