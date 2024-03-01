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34-летний уроженец Татарстана совершил восхождение на Килиманджаро
Уроженец Буинска Эмиль Сафиуллин вместе с командой, состоящей из 12 человек, совершил восхождение на гору Килиманджаро. Путешествие длилось с 14 по 24 февраля. Об этом сообщает газета «Знамя».
Восхождению предшествовали шестимесячная подготовка, целенаправленные тренировки и правильное питание. На горе Эмиль и его команда смогли «насладиться чаем с чак-чаком на высоте 5 985 метров».
Также путешественники провели два дня в Танзании, встретились с местным племенем Масаи и погрузились в их культуру и традиции. Национальный парк Танзании выдал всем участникам сертификаты, подтверждающие успешное покорение Килиманджаро.
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