Имам мечети «Гаиля»: «Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт»

Сегодня в Перми проходит второй день XX Конгресса народов России, посвященного Году культурного наследия народов РФ. На мероприятии присутствует делегация из Татарстана, представленная, в том числе ДУМ РТ и мусульманскими образовательными учреждениями — Болгарской исламской академией, медресе Мухаммадия и Российским исламским институтом.

«Различные сессии конференции сегодня были посвящены образовательным и семейным вопросам. Это очень радует. Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт со времен Булгарского ханства. Они всегда были вместе», — рассказал «Татар-информу» присутствовавший на мероприятии имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Помимо этого, сегодня в рамках конгресса прошла международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики».

Конгресс народов России — популярная коммуникационная площадка этнокультурных общественных объединений. Это многолетний проект, один из самых значимых в деятельности Ассамблеи по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Впервые конгресс состоялся в 2003 году в Нижнем Новгороде. С тех пор он традиционно проходит в разных регионах страны.