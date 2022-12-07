Имам мечети «Гаиля»: «Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт»
Сегодня в Перми проходит второй день XX Конгресса народов России, посвященного Году культурного наследия народов РФ. На мероприятии присутствует делегация из Татарстана, представленная, в том числе ДУМ РТ и мусульманскими образовательными учреждениями — Болгарской исламской академией, медресе Мухаммадия и Российским исламским институтом.
«Различные сессии конференции сегодня были посвящены образовательным и семейным вопросам. Это очень радует. Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт со времен Булгарского ханства. Они всегда были вместе», — рассказал «Татар-информу» присутствовавший на мероприятии имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
Помимо этого, сегодня в рамках конгресса прошла международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики».