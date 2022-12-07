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Ру Тат
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Религия
7 декабря 2022  19:24
Лина Саримова

Имам мечети «Гаиля»: «Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт»

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Сегодня в Перми проходит второй день XX Конгресса народов России, посвященного Году культурного наследия народов РФ. На мероприятии присутствует делегация из Татарстана, представленная, в том числе ДУМ РТ и мусульманскими образовательными учреждениями — Болгарской исламской академией, медресе Мухаммадия и Российским исламским институтом. 

«Различные сессии конференции сегодня были посвящены образовательным и семейным вопросам. Это очень радует. Казань и Пермь всегда были друзьями — это исторический факт со времен Булгарского ханства. Они всегда были вместе», — рассказал «Татар-информу» присутствовавший на мероприятии имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Помимо этого, сегодня в рамках конгресса прошла международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики». 

Конгресс народов России — популярная коммуникационная площадка этнокультурных общественных объединений. Это многолетний проект, один из самых значимых в деятельности Ассамблеи по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Впервые конгресс состоялся в 2003 году в Нижнем Новгороде. С тех пор он традиционно проходит в разных регионах страны.
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