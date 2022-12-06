В Перми на Конгрессе народов России обсудили исламское образование

Сегодня в Перми стартовал XX Конгресс народов России, посвященный Году культурного наследия народов РФ. В течение трех дней, 6, 7 и 8 декабря, в его работе будут принимать участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных и национально-культурных объединений, молодежных организаций, деятели науки, культуры и искусства. Ожидается, что на разных площадках конгресса соберется около 2 тыс. человек.

Панельные сессии сегодняшнего дня были посвящены исламскому образованию в РФ, традиционным религиям, культурному наследию народов страны, а также укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.

В рамках конгресса также была организована международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики». Обсуждению этого блока вопросов будет посвящен второй день мероприятия.

Конгресс народов России — популярная коммуникационная площадка этнокультурных общественных объединений. Это многолетний проект, один из самых значимых в деятельности Ассамблеи по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. Впервые конгресс состоялся в 2003 году в Нижнем Новгороде. С тех пор он традиционно проходит в разных регионах страны.