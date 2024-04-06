Имам из Орска: Нашу мечеть не затопило только чудом — осталось всего 5 метров

Фото: dumoo.ru

Мечеть на улице Орджоникидзе в Орске избежала подтопления, вода не добралась до нее. Об этом рассказал корреспонденту «Татар-информа» имам-хатыб мечети Кадыржан хазрат Тынаштыгулов.

Мечеть расположена недалеко от насыпной дамбы, которую 5 апреля прорвало из-за сброса воды на Ириклинском водохранилище. Ранее в интернете распространились видео с расположенной в этом же районе подтопленной улицы Советская, из чего местные жители сделали вывод, что мечеть пострадала. Но имам мечети опроверг эту информацию.

«Вчера мы только закончили намаз таравих (специальный намаз, который читают по ночам в месяц Рамадан — прим. Т-и), нам сказали, чтобы мы уезжали из Старого города. Утром я ходил посмотреть, вода подошла совсем близко. Дома напротив стоят под водой, но каким-то чудом вода остановилась, не доходя до мечети. Всего 5 метров. Хвала Аллаху, мечеть наша цела», — сказал священнослужитель.

Этот район в Старом городе называют Татарской слободой, до революции в нем жили татарские купцы. И сейчас здесь проживает много татар и казахов, пояснил хазрат.

«В своих молитвах просим Всевышнего. Если вода не уйдет, встанет вопрос проведения Ураза-байрама», — отметил он, добавив, что эвакуированные в другие районы мусульмане продолжают поститься, как и положено в месяц Рамадан.

Кадыржан хазрат не смог дать оперативную информацию об уровне воды у мечети в последние часы, поскольку дороги к Старому городу затопило и доехать до нее невозможно. Сам хазрат проживает в селе Банное. По его словам, в деревне подтопило огороды. То же происходит и в других деревнях соседнего с Орском Гайского района.

«В исламе говорится, что Аллах своим любимым рабам насылает испытания. Я верю, что мы достойно пройдем их. Уверен, что мусульмане Татарстана поддержат молитвой единоверцев в Орске. Самое главное — иметь силу духа перед трудностями и верить в нашего Создателя», — заключил хазрат.

Как сообщает Орская епархия Русской православной церкви, в Старом городе подтопило два храма.

Один из последних ифтаров в мечети Фото: Кадыржан хазрат Тынаштыгулов

Автор материала — Рамис Латыпов.