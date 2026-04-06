Имам из Казани рассказал, может ли бес вселиться в человека

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Джинн (бес) может вселиться в человека. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Да, к большому сожалению, джинны могут вселяться в людей. Это происходит не просто так. Допустим, кто-то решил навредить другому человеку, обратился именно к тем людям, которые пользуются услугами джиннов. Или же человек сильно чего-то испугался. Либо человек ходит в нечистых местах, где множество подобных джиннов», – сказал Хайруллин.

Он отметил, что существуют специальные ритуалы изгнания беса из человека.

«Но не нужно тут же в себе копаться и искать джинна. Вот у меня не получается – наверное, во мне джинн. В данном случае могут быть и болезни. Здесь могут быть и психологические болезни у человека. Конечно же, мы в первую очередь должны обратиться к медикам, чтобы они осмотрели, обратиться к имамам, которые тоже согласованно с медиками сказали бы, что джинна нет», – добавил хазрат.

