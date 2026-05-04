Имам из Казани объяснил, с какого возраста нужно обучать детей намазу

Обучать совершению намаза детей следует с достижения ими 7-летнего возраста. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Обязательным постулатам, таким как намаз, лучше детей обучать с семи лет. Уже с 10 лет старайтесь требовать, чтобы он вместе с вами исполнял эти молитвы», – сказал Хайруллин.

При этом имам призвал не перегибать палку в данном вопросе.

«Мы в первую очередь должны воспитать в ребенке любовь к уразе, к намазу, а не такое отношение: «Папа меня заставлял, мама меня заставляла». Он же, когда будет рядом с нами, будет совершать. Когда нас рядом не будет, он не будет этого делать», – добавил он.

