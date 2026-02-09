Имам из Казани объяснил, нарушает ли поцелуй уразу

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поцелуй не нарушает пост при условии, что человек сможет сдержать себя от вступления в интимную близость. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Кроме еды и питья, нарушает пост близость с супругой или с супругом. <…> Если мужчина чувствует, что в случае объятия и поцелуя жены он не сможет остановиться, то в таком случае, конечно, нужно воздержаться. А если он ее в щечку поцелует или в лоб и это у него обычный ритуал, когда он уходит на работу или когда он возвращается с работы, то в этом греха нет», – сказал имам.

