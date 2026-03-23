Имам из Казани объяснил, можно ли хоронить человека на чужбине

Человека желательно хоронить в той местности, где он скончался. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Есть правило, что лучше хоронить там, где человек умер. Допустим, вы поехали куда-то отдыхать, и вот такой момент произошел там, значит, лучше похоронить этого человека там, в той махалле, а не перевозить его тело», – сказал Хайруллин.

Имам добавил, что если человек проживал и умер неподалеку от родных мест, то в таком случае допускаются похороны в том месте, где он родился.

«Если ваш близкий человек призывает увезти его в деревню, похороните в деревне. Но еще при жизни постарайтесь навещать эту деревню, потому что во многих селах есть такое правило, что они чужих людей не пускают. Даже если он и родился там, но уже давно туда не приезжал и стал для местных чужим. Поэтому постарайтесь навещать эту деревню», – отметил он.

