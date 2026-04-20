news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 апреля 2026 10:33

Имам из Казани объяснил, можно ли вешать подвеску с молитвой в машине

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Подвеску с дуа можно вешать в машину, но нельзя верить в то, что она оберегает человека. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Мы вешаем в машине какое-либо дуа. Вешаем для того, чтобы, когда ты заводишь машину, сказать: "Бисмиллях". Не этот предмет защищает, он нам лишь напоминает: "Обратись к тому, кто тебя защищает", и мы обращаемся к Аллаху», – сказал Хайруллин.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: как обезопасить детей от сглаза и защититься от порчи».

#ислам #Религия #мусульмане #автомобиль
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров