Имам из Казани объяснил, можно ли вешать подвеску с молитвой в машине

Подвеску с дуа можно вешать в машину, но нельзя верить в то, что она оберегает человека. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Мы вешаем в машине какое-либо дуа. Вешаем для того, чтобы, когда ты заводишь машину, сказать: "Бисмиллях". Не этот предмет защищает, он нам лишь напоминает: "Обратись к тому, кто тебя защищает", и мы обращаемся к Аллаху», – сказал Хайруллин.

