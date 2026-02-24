Имам из Казани объяснил, можно ли совершать таравих-намаз меньше 20 ракаатов

Фото: © «Татар-информ»

Совершение таравих-намаза в количестве 20 ракаатов – это общепринятая сумма. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Общепринятая сунна – это 20 ракаатов. Кто-то спросит: «Хазрат, а можно меньше?». Конечно же, можно и меньше прочитать, но твоя награда будет меньше», – сказал Хайруллин.

Он добавил, что для получения стопроцентной награды необходимо совершать именно 20 ракаатов.

Таравих-намаз – специальная молитва, совершаемая исключительно в месяц Рамадан. Кроме того, это единственный из суннат-намазов, выполняемых коллективно. Таравих-намаз совершается сразу после ночной (иша) молитвы.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза».