news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 февраля 2026 13:21

Имам из Казани объяснил, можно ли совершать таравих-намаз меньше 20 ракаатов

Читайте нас в
Телеграм
Имам из Казани объяснил, можно ли совершать таравих-намаз меньше 20 ракаатов
Фото: © «Татар-информ»

Совершение таравих-намаза в количестве 20 ракаатов – это общепринятая сумма. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Общепринятая сунна – это 20 ракаатов. Кто-то спросит: «Хазрат, а можно меньше?». Конечно же, можно и меньше прочитать, но твоя награда будет меньше», – сказал Хайруллин.

Он добавил, что для получения стопроцентной награды необходимо совершать именно 20 ракаатов.

Таравих-намаз – специальная молитва, совершаемая исключительно в месяц Рамадан. Кроме того, это единственный из суннат-намазов, выполняемых коллективно. Таравих-намаз совершается сразу после ночной (иша) молитвы.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза».

читайте также
Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза
Чай с хазратом: о размере фитр-садака в Рамадан и правилах таравих-намаза
#намаз #рамадан #ураза #ислам #мусульмане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

23 февраля 2026
Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героически погибших спецназовцев

23 февраля 2026