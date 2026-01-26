Имам из Казани объяснил, когда лучше сделать обрезание новорожденному мальчику

После рождения мальчика желательно сделать ему обрезание как можно раньше. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Если родился мальчик, нужно сделать обрезание. Меня очень часто спрашивают: "Хазрат, а когда его нужно делать? Вот мы ходили в больницу, нам сказали – в три годика". Пророк нас учит, что чем раньше сделать обрезание, тем лучше, рекомендуется на седьмой день», – сказал хазрат.

По его словам, чем раньше сделать обрезание, тем меньше будет стресса у ребенка.

«За подобной услугой обращайтесь к профессионалам, в частности к хорошим хирургам, которые имеют опыт», – рекомендовал имам.

