news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 11:51

Имам из Казани назвал признаки наступления Ночи Кадр

Читайте нас в
Телеграм
Имам из Казани назвал признаки наступления Ночи Кадр
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ночь Предопределения приходится на последнюю декаду Рамадана. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Он добавил, что определить эту ночь можно по ряду признаков.

«В эту ночь тишина, светло, ветра нет, животные не шумят, собаки не лают и все ангелы спускаются на землю», – сказал Хайруллин.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «"Чай с хазратом": Ночь Предопределения – когда она наступит и как ее провести мусульманам».

читайте также
«Чай с хазратом»: Ночь Предопределения – когда она наступит и как ее провести мусульманам
«Чай с хазратом»: Ночь Предопределения – когда она наступит и как ее провести мусульманам
#ислам #мусульмане #рамадан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров