Имам из Казани напомнил о правилах внешнего вида для мусульманок в тренажерном зале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мусульманкам при посещении тренажерного зала не следует надевать обтягивающую одежду. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«В мусульманских магазинах продаются спортивные костюмы для мусульманок, которые прикрывают аурат и не обтягивают тело.

Смотреть на очертания тела запрещено и показывать тоже запрещено. Поэтому мужьям, чьи жены ходят в зал, нужно позаботиться и купить соответствующий костюм. Когда вы думаете, что же подарить, – подарите подобный костюм, чтобы она могла спокойно, не нарушая норм ислама, заниматься спортом», – сказал Хайруллин.

Мужчинам-мусульманам хазрат рекомендовал опускать свой взор, если в зале занимается девушка в обтягивающей одежде.

«Опусти свой взор, закрой свои уши и занимайся, тем самым ты получишь благо и не получишь греха. А если парень туда приходит, чтобы лицезреть девушек или познакомиться с какой-то девушкой, то Пророк сказал, что по его намерениям ему будет и воздаяние», – добавил он.

