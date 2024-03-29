Ильяс Дауди: Моя история опровергает откровенную ложь о действиях ISAF в Афганистане

Сценарий к фильму «Цугцванг обер-лейтенанта Бруно Тевса» правдиво раскрывает события последних десятилетий в Афганистане. История достоверна, правдива и опровергает откровенную ложь, насаживаемую западными политиками, заявил «Татар-информу» автор сценария Герой России Ильяс Дауди.

«Для меня было важно создать кино-нарратив, художественную историю, положенную на реальные события, которые невозможно будет девальвировать: каждый случай чрезмерного применения военной силы войсками Западной коалицией ISAF в Афганистане 2001-2021 годы, приведший к разрушениям и массовой гибели мирных афганцев, общеизвестен и вызвал широкий общественный резонанс, осуждение мирового сообщества», — подчеркнул он.

Для большей наглядности в сюжете проведены параллели между присутствием контингента советских войск в Афганистане в 1980-е годы и действиями войск западной коалиции (ISAF) НАТО в 2000-е годы.

Напомним, что сценарий к будущему полнометражному фильму, написанный по одноименной повести Ильяса Дауди, одержал победу на международном кинофестивале Los Angeles Cinema Festival of Hollywood.