Сценарий к фильму Героя России Ильяса Дауди стал победителем международного кинофестиваля

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Сценарий к фильму Героя России Ильяса Дауди победил на международном кинофестивале Los Angeles Cinema Festival of Holliwood. Об этом со ссылкой на самого кинематографиста, который является сейчас слушателем Высших курсов ВГИК имени С. А. Герасимова, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Автор написал сценарий по мотивам собственной повести «Цугцванг обер-лейтенанта Бруно Тевса». «Это военная драма, история об афганской войне и мире, счастье и трагедиях, крепкой дружбе и возвращении к истокам», — так описывают эту работу в полпредстве.

«Победил не просто сценарий российского кинодеятеля в кинематографической Мекке, а патриотический эпос, комплиментирующий ценность духовно-нравственных и волевых качеств человека», — заявил Дауди, ветеран войны в Афганистане и кавалер двух орденов Красной Звезды.

Уроженец Азнакаевского района ТАССР, Ильяс Дауди поступил в Московский институт нефти и газа имени Губкина, но в 1985 году добровольно вступил в ряды Советской армии и сам попросил, чтобы его отправили в Афганистан. В качестве разведчика он участвовал в боевых действиях до 23 августа 1986 года. В бою, развернувшемся в провинции Герат, боец лишился ноги. За него его представили к званию Героя Советского Союза, но награду он получил лишь спустя 23 года.