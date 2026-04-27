Илья Вольфсон: Нельзя допустить, чтобы историю нашей Победы переписали

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Илья Вольфсон стал героем нового выпуска рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ, где рассказал о семейной истории своих дедов-фронтовиков в преддверии Дня Победы.

Парламентарий поделился воспоминаниями о родственниках, прошедших войну. Его дед был летчиком и во время боевых действий был спасен партизанами. Бабушка служила медсестрой. Еще один дед добровольно отправился на фронт, при этом его семья на Украине погибла от рук нацистов. Также Вольфсон отметил, что дед и бабушка по отцовской линии поженились 9 мая 1945 года под Берлином.

«К сожалению, сейчас пытаются переписать, как мы видим, историю, но наша главная задача, в том числе моя, и как отца, и как депутата Государственной Думы, – нельзя допустить, чтобы историю нашей Победы переписали», – заявил Илья Вольфсон.