Он играет в хоккей с шести лет, начинал карьеру с «Газели» на стройке, а сегодня разрабатывает законы, которые защищают россиян. Депутат фракции «Единая Россия» Госдумы РФ Илья Вольфсон стал героем нового выпуска рубрики «7 вопросов за 7 минут» на телеканале ТНВ.





Фото: duma.gov.ru

В беседе с ведущей Светланой Кадыровой Илья Вольфсон рассказал о книге памяти, посвященной своим дедам-фронтовикам, о том, какие разработки сегодня отправляют на передовую, и о том, почему главный показатель успеха республики для него – это желание его дочери остаться в Казани.

– Добрый день, Илья Святославович! 26 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения Габдуллы Тукая. Как вы оцениваете его роль в истории татарского народа?

– Это великий поэт и патриот, признанный не только в республике, но и в России и мире. Мы организовали для детей создание пятиметрового мозаичного панно по мотивам его сказок. Получилось очень красиво, и дети были вдохновлены. Такие проекты помогают передавать культурные традиции молодому поколению.

– Мы с вами встречаемся в преддверии Дня Победы. Без преувеличения, это великий праздник, мне кажется, для каждого человека в России, но у каждой семьи есть своя история Победы. Есть ли такая история у вас?

– Для моей семьи 9 Мая – главный праздник. Мой дед Степан Зайцев был летчиком-истребителем, совершил много боевых вылетов, был подбит и спасался у партизан. Второй дед, Юсаак Соломонович, узнав о расстреле всей семьи, ушел добровольцем на фронт. 9 мая 1945 года он женился на бабушке под Берлином – так у них получился двойной праздник.

Мама сделала книгу памяти, где описала подвиги дедов, собрала фотографии, ордена, награды и летные книжки, и подарила ее мне и детям. Считаю, что наша задача сегодня – не дать переписать историю.

– Каковы результаты года действия закона об отчетности управляющих компаний – удалось ли обелить рынок, сохранив добросовестный бизнес, в том числе на уровне республики?

– Раньше УК могли просто написать: «У нас все хорошо». Теперь Минстрой утвердил четкие критерии отчетов. Жители видят, куда тратятся деньги. Мы собрали крупных жилищников республики: поначалу объем отчетности их испугал, но сейчас все сдают отчеты. Эффективность оценят сами жители. При этом мы не хотим задушить бизнес: добросовестные УК должны иметь возможность вкладываться в дома и получать кредиты на развитие.

– Как вы отслеживаете результаты принятых законов?

– Постоянно езжу по районам, собираю обратную связь. Один из значимых законов – защита дольщиков от недобросовестных юристов. Также мы дали застройщикам право менять банк по эскроу-счетам без лишних бумаг, чтобы усилить конкуренцию и снизить ставки.

– Есть конкретный случай, когда закон помог людям?

– Проблема обманутых дольщиков в индивидуальном жилищном строительстве вскрылась после прямого эфира с Президентом России Владимиром Путиным. Мы оперативно приняли закон об эскроу-счетах для ИЖС. Люди кладут деньги в банк, а застройщик получает их только после сдачи дома. Также по просьбе глав поселений мы запретили сделки с маткапиталом на разрушенные и ветхие дома – это пресекло схему обналичивания.

– Что, по-вашему, сейчас самое важное сделать Татарстану в ближайшие годы? Какие приоритетные задачи вы ставите перед собой?

– Татарстан – регион-лидер, и нам всегда везло с руководителями: от советского периода до Первого Президента Минтимера Шаймиева и нынешнего Раиса Рустама Минниханова. Города, особенно Казань, развиваются стремительно, проводятся саммиты мирового уровня, но сети не успевают за этим ростом из-за большого износа – нужна срочная модернизация. Также приоритет – поддержка участников СВО и их семей. В Думе принято 164 закона, связанных с этой темой. Мы не сомневаемся: победа будет за нами – и надеемся, что в ближайшее время ребята начнут возвращаться, а значит, уже сейчас нужно работать над мирной повесткой: адаптацией, реабилитацией, возвращением в мирную жизнь, созданием рабочих мест, поддержкой семей погибших. Впереди еще очень много вопросов, и над ними нужно серьезно работать.

В России постепенно обновляется лифтовое хозяйство. Всего в стране около 632 тысяч лифтов, из них почти 99 тысяч планируется заменить до 2030 года. Речь не о повсеместной аварийности, многие лифты продолжают работать, но уже нуждаются в обновлении по нормативам. Только в 2026 году запланирована замена 19 тысяч лифтов. В Татарстане до 2030 года должны заменить почти 2 тысячи лифтов, из них 675 уже обновили в 2025 году.

– Как изменились запросы жителей за пять лет?

– Раньше людей больше волновали бытовые проблемы – например, протекающие крыши. Сейчас повестка изменилась: ключевыми стали качество работы ЖКХ, благоустройство парков и скверов, программа «Наш двор», в которой жители сами участвовали в обсуждении и озеленении. Также в фокусе общественный транспорт и медицина. Люди ждут не просто услуг, а их высокого качества.

– Я знаю, что ваша главная спортивная страсть – хоккей. «Ак Барс» вступает в сложнейшую битву. «Металлург» – очень непростой соперник. Кубок Гагарина будет нашим в этом году?

– В Татарстане ставят только на первое место. Давно не было Кубка, и вся республика болеет за команду. Хоккей объединяет людей разных национальностей и вер. Я сам занимаюсь с шести лет, играю крайним нападающим.

– Кем вы хотели стать в детстве? Чем бы занимались вне политики?

– Родители видели меня ученым. Отец – заведующий кафедрой КХТИ. Бабушка отдала меня в музыкальную школу, но я выбрал хоккей. Если бы не Госдума, остался бы в строительстве: прошел путь от подсобника до главы компании.

– Вы помогаете фронту с разработками. Что отправили на передовую?

– Мы помогаем, и это не моя личная заслуга, а результат работы команд ребят, ученых из Татарстана. Жизнь не стоит на месте, а на фронте – тем более, все приспосабливаются. На передовую мы уже отправили две ключевые разработки.

Первое – так называемые сеткометы. Их задача – перехватывать большие дроны. Перехват происходит без сильных повреждений аппарата. Дрон падает, остается в рабочем состоянии, и наши бойцы могут перепрограммировать его и использовать уже как свой. Часто на таких трофейных дронах хранится ценная информация. Заменяют только лопасти – и он снова в строю.

Второе – насадки-пистолеты для пехоты. Они работают на расстоянии. Мы сами смотрели стрельбу с 20 метров – достаточно успешно, я видел это своими глазами. Сейчас партию уже отправили ребятам на фронт и ждем обратной связи. Если они подтвердят эффективность в боевых условиях, будем использовать дальше и масштабировать.

Параллельно мы понимаем, что развитие беспилотников – приоритет. Татарстан здесь в числе лидеров в стране.

– Нужно ли развивать беспилотники в гражданских сферах?

– Безусловно. Это будущее для сельского хозяйства, строительства, МЧС, ЖКХ, пожарных служб и дорожного движения. Надо поддерживать науку и разработки.

– В чем сила Татарстана? Каким вы хотите видеть его через 10–20 лет?

– Сила Татарстана прежде всего в людях, в единстве и в любви к своей земле. Для меня это не просто слова: я здесь родился, вырос, получил образование, здесь живут мои родители и мои дети. Даже работая в Москве, как только заканчиваю дела, сразу лечу домой. Это моя земля.

Сила – в том, что у нас люди разных национальностей и конфессий живут в мире, любви и согласии. Татарстан – это пример для всей страны. Еще один ключевой фактор – трудолюбие народа. Именно своим трудом люди доказывают, что мы – регион-лидер.

И, конечно, огромная роль принадлежит нашим руководителям: тем, кто строил ТАССР в советское время,Первому Президенту Минтимеру Шариповичу, нынешнему Раису Рустаму Нургалиевичу и мэру Казани Ильсуру Раисовичу. Не случайно наш Раис возглавляет группу «Россия – Исламский мир». Нас знают во всем мире, Казань уже не путают ни с чем – это тоже часть нашей силы.

Каким я хочу видеть Татарстан через 10–20 лет? Только процветающим, с растущим благосостоянием людей. Хочется, чтобы нас становилось больше, – эту задачу ставит и Владимир Владимирович, и Рустам Нургалиевич постоянно говорит: «Работайте, показывайте пример». В приоритете – рабочие места, общественные пространства, радость и искра в глазах детей. Самый главный показатель, наверное, – это желание жить, оставаться, работать и создавать семью здесь, в республике, дома.

Одна из наших ключевых задач – сохранить села и деревни. Сейчас для этого создаются все условия: бассейны, культурные центры, чтобы люди оставались, хранили традиции, помнили предков.

И для меня лично очень показательный момент: моя дочь в этом году поступает. Сначала хотела в Москву, а на прошлой неделе говорит: «Пап, хочу остаться в Казани». Я стараюсь не вмешиваться в выбор детей, но для меня это настоящая радость и лучший индикатор: республика процветает, если молодежь хочет жить и учиться здесь. Значит, все делаем правильно.