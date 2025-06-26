Илья Славутский получил спецпремию жюри фестиваля «Золотая маска»

Заслуженный артист России и народный артист Татарстана Илья Славутский стал обладателем спецпремии жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за яркое выполнение роли Клавдия в постановке «Гамлет» казанского театра Качалова.

При этом Илья Славутский был номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль. Драматический театр». Победил в этой номинации Юрий Малашин за роль Папы в спектакле «Папа» Русского драматического театра Удмуртии.

«<...> театр – искусство коллективное, вы это все прекрасно знаете, поэтому я думаю, что этот приз – не только мне, а всему нашему замечательному Казанскому академическому русскому Большому драматическому театру имени Качалова», – заявил актер в ходе церемонии награждения, которая в этом году проходит в Казани, в новом здании театра Камала.