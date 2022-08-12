Илья Сафонов вернулся в состав «Ак Барса» на матчи против «Витязя» и «Спартака»

«Ак Барс» обнародовал состав на выездные матчи в Балашихе против «Витязя» и в Москве против «Спартака». Сегодня казанцы сыграют с «Витязем», а 14-го августа со «Спартаком».

Отметим, что в состав вернулся нападающий Илья Сафонов, который пропустил первые контрольные матчи «Ак Барса» в Альметьевске и Нижнекамске из-за рождения ребенка.

Состав на выезд «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Константин Лучевников, Александр Любчич, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.

Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Даниил Тарасов, Александр Хованов, Вадим Шипачёв

Этим летом команда Олега Знарка одержала две победы в контрольных матчах. 7 августа был разгромлен «Нефтяник» (6:1) в Альметьевске. А 8 августа казанцы одержали крупную победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком» (4:1).

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.