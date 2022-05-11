Илья Ковальчук намекнул на возобновление карьеры хоккеиста

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук намекнул на возобновление карьеры в качестве хоккеиста. По словам нападающего, заканчивать игровую карьеру он не собирается.

«Карьеру игрока, конечно, еще не заканчиваю. Буду ли летом рассматривать предложения из КХЛ и Америки? Надо сначала в форму себя привести, а то за месяц немного набрал, кушал хорошо. Скоро начну тренироваться», – цитирует Ковальчук Sport24.

Кроме того, хоккеист сообщил о том, что больше не входит в систему работы с национальной командой.

«Мой контракт с ФХР закончился, так что я больше не генеральный менеджер сборной России. Думаю, после выборов президента федерации будут объявлены изменения», – подчеркнул Ковальчук.

Ранее нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин обошел Федорова и стал лучшим российским бомбардиром в истории Кубка Стэнли.