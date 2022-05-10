news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
10 мая 2022  11:35
Артур Халилуллов

Малкин обошел Федорова и стал лучшим российским бомбардиром в истории Кубка Стэнли

news_top_970_100

Форвард «Питтсбурга» (НХЛ) Евгений Малкин вышел на первое место в списке российских хоккеистов по результативности в истории плей-офф НХЛ — Кубка Стэнли.

Забросив шайбу в ворота «Рейнджерс», Малкин набрал 177 (66+111) очков в 174 матчах в розыгрышах плей-офф НХЛ. Форвард обошел по этому показателю бывшего форварда «Детройта» Сергея Федорова (176 очков).

Бывший форвард «Детройта» сейчас занимает пост главного тренера ЦСКА, с которым в конце апреля стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в семи матчах (4-3) магнитогорский «Металлург».

Третье место в списке россиян-лучших бомбардиров Кубка Стэнли занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (140 очков).

#НХЛ #Александр Овечкин #кубок стэнли #хоккей #плей-офф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100