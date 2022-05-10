Малкин обошел Федорова и стал лучшим российским бомбардиром в истории Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбурга» (НХЛ) Евгений Малкин вышел на первое место в списке российских хоккеистов по результативности в истории плей-офф НХЛ — Кубка Стэнли.

Забросив шайбу в ворота «Рейнджерс», Малкин набрал 177 (66+111) очков в 174 матчах в розыгрышах плей-офф НХЛ. Форвард обошел по этому показателю бывшего форварда «Детройта» Сергея Федорова (176 очков).

Бывший форвард «Детройта» сейчас занимает пост главного тренера ЦСКА, с которым в конце апреля стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в семи матчах (4-3) магнитогорский «Металлург».

Третье место в списке россиян-лучших бомбардиров Кубка Стэнли занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (140 очков).