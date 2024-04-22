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Политика 22 апреля 2024 11:19

Ильхам Алиев прибыл в Москву для переговоров с Путиным

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Сегодня у него запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Визит состоялся по приглашению Владимира Путина.

«В московском аэропорту Внуково-2 Президента Ильхама Алиева встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица», — отмечается в сообщении.

Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, лидеры государств обсудят ключевые вопросы развития отношений между Россией и Азербайджаном, а также обменяются мнениями по вопросам региональной проблематики.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев
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