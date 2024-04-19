Президент Азербайджана Алиев прибудет в Москву

В Москву с рабочим визитом прибудет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 22 апреля он проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Анонс опубликован на сайте Кремля.

Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития отношений между Россией и Азербайджаном, а также проведут обмен мнениями по вопросам региональной проблематики.

Помимо этого, запланирована встреча с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали. Работы курировал на тот момент представитель Совета Министров СССР, будущий Президент Азербайджана Гейдар Алиев. Это отец действующего главы государства.