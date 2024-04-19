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Президент Азербайджана Алиев прибудет в Москву
В Москву с рабочим визитом прибудет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 22 апреля он проведет переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Анонс опубликован на сайте Кремля.
Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития отношений между Россией и Азербайджаном, а также проведут обмен мнениями по вопросам региональной проблематики.
Помимо этого, запланирована встреча с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали. Работы курировал на тот момент представитель Совета Министров СССР, будущий Президент Азербайджана Гейдар Алиев. Это отец действующего главы государства.
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