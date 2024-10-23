Ильхам Алиев прибыл в Казань на саммит БРИКС

В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В международном аэропорту «Казань» им. Тукая его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Главу иностранного государства традиционно угостили чак-чаком и караваем.

Ранее ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщал, что Москва поддерживает заявку Баку на вступление в объединение. По его словам, Азербайджан является сильным кандидатом, который, вступив в БРИКС, привнесет «уникальный опыт».

О намерении Баку вступить в БРИКС стало известно в июле текущего года. Во время заседания ШОС была принята совместная декларация о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем, в этом документе было прописано желание закавказской республики вступить в БРИКС. Уже в августе страна подала соответствующую заявку.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других стран.