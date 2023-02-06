Iltalehti: Финляндия готова объявить о вступлении в НАТО без Швеции

Власти Финляндии уже в скором времени могут объявить о решении присоединиться к НАТО без Швеции, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности. По данным издания, этот вопрос обсуждался всю прошедшую неделю.

«Такая ситуация возникает, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции в оборонном альянсе. Лидеры партий, руководство государства и другие ключевые политики обсуждали этот вопрос на протяжении последней недели»,- пишет издание.

Один из источников подчеркнул, что геополитическое положение Финляндии и Швеции сильно отличаются, так как первая граничит с Россией. Отмечается, что финские переговорщики договорились с турками о вступлении в альянс еще до Рождества, турецкие власти заявили, «что у них нет проблем с принятием Финляндии в члены НАТО».

Швеция в свою очередь также провела собственные двусторонние переговоры с Турцией, но в настоящее время отношения стран прерваны.

Напомним, после начала спецоперации на Украине обе страны заявили о желании вступить в НАТО, однако процедуру приостановила Турция, выдвинув ряд своих условий, в том числе потребоваа выдать нескольких подозреваемых в терроризме граждан.

В последнее время СМИ писали, что Турция готова одобрить вступление стран в альянс. Однако затем отношения государства со Швецией стали особенно напряженными на фоне протестов в Стокгольме, на одном из которых ультраправый датский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские партнеры могут не рассчитывать на турецкую поддержку по вопросу вступления в альянс.