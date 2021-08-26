Ильсур Хадиуллин: «Выпускники получили двойки, а пересдали на пятерки – это немыслимо»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин попросил учителей выставлять школьникам объективные оценки. Об этом глава Минобрнауки РТ заявил на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«В этом году по всей республике 25 выпускников девятых классов на экзаменах получили двойки. И пересдали свои двойки на пятерки. Это немыслимо. Вот за это нас будут критиковать на уровне Российской Федерации. В электронных дневниках у них итоговые оценки по четвертям стояли тройки и четверки. Сдали на двойки, пересдали на пятерки», – рассказал Хадиуллин.

По мнению министра, такая ситуация сложилась из-за «недоработки наших экспертов в школах» – учителей, которые имеют высшую и первую категории. «Это мы проверяем их работы, это мы ставим пятерки. Такого не должно быть. Таких выпускников не должно быть. Мы не против, чтобы они пересдавали на пятерки, но оценка должна быть объективной», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки также попросил педагогов обратить внимание на школы с низкими образовательными результатами. «В Казани они тоже есть. Без методических служб, без формирования управленческих команд, которые бы занимались с этими школами, невозможно говорить о новых результатах», – заключил он.

Ранее на августовском совещании работников образования в Актаныше руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, почему Татарстан занял 22-е место в рейтинге регионов России по качеству образования, о чем сообщало ИА «Татар-информ».