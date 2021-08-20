Анзор Музаев объяснил, почему Татарстан занял 22-е место по качеству образования

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объяснил, почему Татарстан занял 22-е место в рейтинге регионов России по качеству образования. Об этом глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки рассказал на августовском совещании работников образования в Актаныше.

«Рейтинговое низкое место получили по объективности оценочных процедур. Да, действительно, мы базировались на результатах 2019 года. У нас к концу года будет пересчет, и, думаю, там будет значительное улучшение. Потому что мы посмотрели все позиции, которые повлияли на ухудшение результата. Они за два года значительно улучшились», – сказал Музаев.

Он пояснил, что результат рейтинга не означает, что школа завышает или занижает оценки по предметам. «Мы делаем расчеты, применяем статистические исследования, разные модели. Передаем во все субъекты РФ. А регион уже с районами должен поработать по этим школам, чтобы выяснить, почему такая ситуация произошла. Когда причина и следствие выясняются, становится понятным, виноват ли учитель или коллектив, или в школе готовят достаточно качественно. Поэтому просим эту работу проводить. Но это не значит, что директоров надо увольнять», – уточнил руководитель Рособрнадзора.

По его словам, в 2023 году Татарстан будет участвовать во всероссийской оценке образования школьников. «Надеюсь, что после той работы, которая будет проведена, результат будет совершенно другой. Нет сомнений, что результаты школьников Татарстана должны быть высокими. 90 школ республики вообще показывают лучшие в мире результаты. Наша задача, чтобы все остальные школы поднялись на несколько ступеней выше, тогда общий результат региона очень сильно вырастет», – отметил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Говоря о результатах ЕГЭ в Татарстане, он заметил, что «нет никаких нареканий, замечаний к республике». «Не было никаких сбоев. По всем позициям только улучшения, динамика идет положительная. Я благодарю министерство и, в первую очередь, руководство Татарстана за такое качество проведения ЕГЭ», – подчеркнул докладчик.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин добавил, что объективность оценивания результатов обучения становится важной задачей. «Одним из путей ее решения является полноценное включение органов власти всех уровней в вопросы управления качеством образования. Для его оценки в настоящее время используются три мониторинга Рособрнадзора и Минпросвещения», – заявил он.

Глава Минобрнауки сообщил, что особое значение имеет сводный рейтинг регионов России по качеству. «В марте Рособрнадзор представил его результаты по итогам 2019 года. Согласно рейтингу, Татарстан занимает 22-е место. В связи с этим был проведен анализ результатов независимых оценок качества образования, состоялась встреча руководителей муниципальных органов управления образованием республики с разработчиками сводного рейтинга из Федерального института оценки качества образования», – продолжил он.

По словам министра, после проведенной работы «вскрылись проблемы, поставлены задачи, разработана дорожная карта по оказанию помощи школам, у которых неблагополучно обстоят дела с объективностью проведения оценочных процедур».

Хадиуллин также рассказал, что в этом году в Татарстане доля медалистов увеличилась и составила более 15% от общего количества выпускников. При этом в Муслюмовском районе 21% претендентов на медаль не подтвердили этот статус, в Буинском – 15%, в Кайбицком – 12,5%, в Сармановском – 11,8%. «Необходимо обратить серьезное внимание на объективность оценивания учебных достижений учащихся и не допускать искусственное увеличение количества таких медалистов», – заключил он.