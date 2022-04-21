Ильсур Хадиуллин: «В школах республики поднимут два флага — России и Татарстана»

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил Единым днем поднятия государственного флага РФ 25 апреля 2022 года. В школах Татарстана будут поднимать два государственных флага – страны и республики с исполнением двух государственных гимнов. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Подъем флага России является традицией многих учебных заведений, это способствует формированию чувства патриотизма обучающихся. Данная традиция будет введена во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил Единым днем поднятия государственного флага Российской Федерации 25 апреля 2022 года. В Республике Татарстан данная традиция будет организована с 25 апреля 2022 года и продолжит свое развитие в пришкольных лагерях дневного пребывания, в профильных сменах Министерства образования и науки РТ. В республике поднимут два флага: государственный флаг России и государственный флаг Татарстана с озвучиванием мелодий гимнов России и Татарстана», – сказал министр.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно. Об этом он заявил в среду на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей».