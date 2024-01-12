Ильсур Хадиуллин: Школы не могут одновременно вести бумажный и электронный журнал

Школа не должна обеспечивать ведение бумажного журнала, если родители откажутся от работы с системой «Электронное образование РТ». Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на республиканском родительском онлайн-собрании.

«Мы ушли от бумажных дневников. Зачем нам к ним возвращаться? Зачем заполнять бумажные дневники и журналы? Мы всё делаем в соответствии с законом», — заявил глава Минобрнауки.

По федеральному закону дублирование журнала успеваемости в электронном и бумажном виде не допускается, уточнил он.

В этом году все школы Татарстана перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ». Доступ в нее возможен только через портал госуслуг РФ.

Подробнее о республиканском родительском онлайн-собрании читайте в материале Хадиуллин об обновлении «Электронного образования РТ»: «За 3-4 дня будет наведен порядок».