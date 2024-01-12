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Ильсур Хадиуллин: Школы не могут одновременно вести бумажный и электронный журнал
Школа не должна обеспечивать ведение бумажного журнала, если родители откажутся от работы с системой «Электронное образование РТ». Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на республиканском родительском онлайн-собрании.
«Мы ушли от бумажных дневников. Зачем нам к ним возвращаться? Зачем заполнять бумажные дневники и журналы? Мы всё делаем в соответствии с законом», — заявил глава Минобрнауки.
По федеральному закону дублирование журнала успеваемости в электронном и бумажном виде не допускается, уточнил он.
В этом году все школы Татарстана перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ». Доступ в нее возможен только через портал госуслуг РФ.
Подробнее о республиканском родительском онлайн-собрании читайте в материале Хадиуллин об обновлении «Электронного образования РТ»: «За 3-4 дня будет наведен порядок».
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