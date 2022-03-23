Ильсур Хадиуллин: Перенос всероссийских проверочных работ связан с учебным процессом

Перенос всероссийских проверочных работ с весны на осень связан с учебным процессом. Об этом заявил журналистам в казанской гимназии №27 министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Разные варианты толкования могут быть. Это решение Рособрнадзора. А мы находимся в едином образовательном пространстве. Получили письмо о том, что всероссийские проверочные работы перенесены на осень. Здесь ничего сложного и страшного не видим. Мы должны полностью пройти программу. Мы не должны находить какие-то причины — пандемия или бумага. Это связано с нашим учебным процессом», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин также отметил, что и школьные каникулы в этом году «немного сместились». Раньше они начинались с 22 или 23 марта, а в начале апреля школьники возвращались на учебу. В этом году весенние каникулы в республике начнутся 28 марта и продлятся до 5 апреля.

Ранее Рособрнадзор перенес сроки проведения всероссийских проверочных работ из-за распространения Covid-19. В пресс-службе ведомства пояснили, что Министерство здравоохранения России допустило подъем новой волны коронавируса в марте и апреле. Поэтому ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября, о чем сообщал «Татар-информ».