Ильсур Хадиуллин: На конкурс «Учитель года-2022» заявилось гораздо больше педагогов

В Казани сегодня подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2022». На церемонии награждения победителей министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин отметил, что более 800 педагогов приняли участие в состязании, что гораздо больше, чем в прошлом году.

«В этом году более 800 педагогов, в том числе учителей и воспитателей, из 38 районов республики приняли участие в этом конкурсе. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Из других регионов России к нам приехали учителя татарского языка и литературы», – сказал глава Минобрнауки.

По мнению Хадиуллина, все конкурсанты – настоящие учителя, которые никогда не предавали свою профессию. «Наши учителя создают условия, обучают, воспитывают, передают свои знания молодому поколению. Они выполняют огромную миссию. А победитель конкурса на всероссийском уровне покажет свои возможности. Надеемся, что Татарстан займет достойное место на уровне России», – заметил он.

Министр подчеркнул, что участники конкурса еще раз доказали, что «учителя Татарстана самые достойные, креативные и умные».

Победителем конкурса «Учитель года – 2022» в Татарстане стал педагог истории и обществознания лицея-интерната №2 Казани Ильсур Зиганшин. Именно он представит республику в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства. На церемонии также объявили имена абсолютных победителей всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Ими стали учитель средней школы села Михайловка Башкортостана Динара Харисова и педагог казанского лицея № 116 Зиля Габдинова.

Победу в конкурсе «Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности» одержал Максим Калязин из казанского политехнического лицея №182. Награду ему вручил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Николай Суржко.

«Те знания и умения, которые получают наши дети в школе, безусловно, формируют их профессиональные и нравственные качества. А знания в области безопасности создают условия, при которых эти приобретенные профессиональные и нравственные качества защищают от всевозможных угроз. Огромная благодарность учителям ОБЖ, которые формируют личности безопасного типа, а они в свою очередь обеспечивают безопасность нашей родины», – заявил он.

Главный редактор журнала «Химия в школе», председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии, член жюри конкурса «Учитель года в России» Людмила Левина добавила, что конкурсанты Татарстана «показали очень хороший уровень».

«Я восторгаюсь Татарстаном. Я потрясена тем, как здесь удачно сочетаются национальные и исконно русские традиции, как вы не забываете все вместе это сплетать. Если бы не было этого, то наша российская действительность была бы по-настоящему обедненной», – поделилась она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что победителем конкурса «Воспитатель года-2022» в Татарстане стала учитель-логопед детского сада №397 Казани Рената Хабибуллина.