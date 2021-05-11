Ильсур Хадиуллин: Каждому обратившемуся в связи с трагедией будет оказана помощь

Министерство образования и науки Татарстана выразило соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе. Глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин пожелал «скорейшего выздоровления пострадавшим», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нам трудно принять произошедшее — все учительское сообщество потрясено трагедией, случившейся в гимназии №175 Советского района Казани. Мы потеряли детей, учителя и еще одного сотрудника учебного заведения. Мы переживаем вместе со всеми тяжелую горечь утраты. Для всех татарстанцев — это непостижимая потеря, — отметил министр образования и науки РТ. — Помощь каждому обратившемуся в связи с трагедией будет оказана».

Министерство напомнило, что открыты горячие линии Управления образования Казани, куда можно позвонить по следующим номерам: 8 (843) 292-44-03 и 8 (843) 292-37-04.

За психологической помощью можно обратиться по телефонам: 8 (843) 277-00-00 (отделение экстренной психологической помощи центра «Доверие») и 8 (800) 200-01-22 (единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей).

Сегодня утром 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской школе №175. Погибли семеро детей и двое взрослых. Еще 21 пострадавший госпитализирован.