Ильсур Хадиуллин: «Эксперимент с ОГЭ – это не повод не принимать детей в 10-е классы»

Готовность Татарстана к запуску федерального эксперимента по сдаче двух ОГЭ вместо четырех оценили депутаты Госдумы. На совещании отметили, что новая модель – это образовательная траектория для тех, кто после 9 класса хочет выбрать профессию. На кого можно выучиться в рамках эксперимента и почему нельзя отменить ОГЭ – в материале «Татар-информа».





Ильсур Хадиуллин: «При необходимости число образовательных организаций и перечень профессий могут быть скорректированы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанские девятиклассники смогут сдать два экзамена вместо четырех

Федеральный эксперимент по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех стартует в Татарстане в этом году. Школьники должны были подать заявки на участие до 1 марта. По предварительным расчетам, в проекте примет участие около 5 тыс. человек.

«Эксперимент предусматривает два ключевых условия. Первое: участник, который планирует сдать два ОГЭ, получит доступ исключительно к программам СПО (среднего профессионального образования) по ограниченному перечню из 40 профессий – поступление в 10-й класс для него будет недоступно. Чтобы продолжить обучение в старшей школе, необходимо выбрать траекторию с четырьмя экзаменами. Второе условие: школьник обязан добросовестно осваивать всю учебную программу. Допуск к ГИА предоставляется лишь после успешного прохождения промежуточной аттестации и собеседования», – пояснил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В эксперименте участвуют 51 колледж и техникум. В перечень профессий, на которые выпускник сможет поступить, сдав только два экзамена, вошли повар, кондитер, сварщик, ветеринар, графический дизайнер, фермер, агроном, машинист буровых установок, электромонтер и другие специальности, соответствующие потребностям региональной экономики.

При необходимости число образовательных организаций и перечень профессий могут быть скорректированы.

Накануне начала проекта в республику приехала делегация комитета Госдумы по просвещению, чтобы оценить готовность школ и колледжей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эксперимент с ОГЭ – это не повод не принимать детей в 10 классы»

Накануне начала проекта в республику приехала делегация комитета Госдумы по просвещению, чтобы оценить готовность школ и колледжей. Члены комитета встретились с директорами образовательных организаций, чтобы обсудить перспективы и болевые точки развития системы среднего образования.

По словам замминистра просвещения России Владимира Желонкина, новый формат ОГЭ в первую очередь расширяет право выбора для школьников. Суть эксперимента в том, чтобы помочь детям, которым по разным причинам сложно сдать четыре экзамена, получить профессию и продолжить обучение. Речь может идти о состоянии здоровья, повышенной психологической нагрузке или возрастных особенностях подростков. В таких ситуациях дополнительная возможность становится для школьников шансом реализовать себя без лишнего стресса.

«Закон направлен на создание еще одного шанса для ребят, которым сложнее учиться, но которые хотят получить профессию», – отметил Желонкин.

Владимир Желонкин: «Закон направлен на создание еще одного шанса для ребят, которым сложнее учиться, но которые хотят получить профессию» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом эксперимент не предполагает снижения требований к качеству образования, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых. Речь идет не об упрощении, а о необходимости системной работы с причинами, по которым часть учеников не справляется с четырьмя экзаменами.

«Это закон не про два и четыре [экзамена]. Для нас как раз важно, чтобы республика задала себе вопрос: а почему не могут сдать четыре? Это означает, что мы говорим не о сокращении количества экзаменов, а о том, где доработать надо, чтобы все могли сдать четыре. Главное – это качество образования. Все на это и нацелено, а не наоборот», – подчеркнула Белых.

При этом запуск эксперимента не должен повлиять на прием в старшие классы и не может использоваться как основание для отказа ученикам, которые хотят продолжить обучение в школе.

«Эксперимент – это не повод, уважаемые наши директора, не принимать детей в 10-е классы. Это не связано с проблемами с контрольными цифрами приема (КЦП) или их невыполнением. Да, такая проблема существует в некоторых сельских и городских районах, но участие в эксперименте ее не решает. У нас другие цели и задачи – расширение доступности среднего профессионального образования в республике для наших детей», – заявил Ильсур Хадиуллин.

Ирина Белых: «Нам нужно пройти весь процесс, начиная с окончания 9 класса, понять, насколько увеличится востребованность мест в колледжах, как будут учиться ребята и как обеспечим их последующее трудоустройство» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раис Татарстана уделяет очень большое внимание развитию СПО»

Татарстан в целом получил высокую оценку депутатов комитета Госдумы по просвещению за готовность к старту эксперимента по расширению доступности СПО. По мнению парламентариев, республика серьезно подошла к запуску проекта: в работу вовлечены и органы власти, и образовательные учреждения. Председатель комитета Ирина Белых подчеркнула, что многое зависит от позиции руководства региона.

«Особо важна позиция высшего должностного лица. Мы знаем, что Раис республики Рустам Минниханов очень большое внимание уделяет среднему профессиональному образованию. Нам важно, чтобы не было взрослых ошибок, которые потом нужно было бы исправлять, и чтобы дети не были заложниками ситуации», – отметила она.

По словам Белых, эксперимент – это только начало работы. Важно проследить, как он будет реализован на практике: сколько выпускников выберут колледжи, как будет организовано обучение и удастся ли обеспечить дальнейшее трудоустройство.

«Нам нужно пройти весь процесс, начиная с окончания 9 класса, понять, насколько увеличится востребованность мест в колледжах, как будут учиться ребята и как обеспечим их последующее трудоустройство. Все это – особая статья заботы. У нас нет права на ошибку», – подчеркнула она.

В комитете добавили, что намерены не просто контролировать реализацию проекта, а помогать региону, чтобы эксперимент действительно дал результат.

«Итоговая аттестация в том виде, в котором она есть сейчас, не позволяет сделать тот шаг, к которому мы стремимся» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сохранение преемственности между школой и колледжем важно»

Помимо эксперимента с ОГЭ, Ирина Белых также обратила внимание на более широкий контекст – систему итоговой аттестации в целом и ее роль в образовательной траектории школьников. По ее словам, раньше школа в первую очередь отвечала за получение аттестата, а поступление в вуз во многом зависело от уровня подготовки конкретного учителя и его готовности дополнительно заниматься с учениками. Однако, несмотря на большие изменения в лучшую сторону, система образования на сегодняшний день все еще требует развития.

«Итоговая аттестация в том виде, в котором она есть сейчас, не позволяет сделать тот шаг, к которому мы стремимся», – сказала Белых.

При этом она отметила, что ностальгические призывы «сделать как раньше» не учитывают реального устройства школьной системы и современных нагрузок на учеников и учителей. Прошлые форматы экзаменов были слишком фрагментированы и не отражали реальную подготовку детей.

«Когда 30-летние родители говорят «уберите ОГЭ, ЕГЭ, сделайте как раньше», у меня вопрос – а ты знаешь, как раньше? И я им рассказываю, как мы разбивали 25 билетов по русскому, по геометрии и по несколько в месяц сдавали учителю. А что по геометрии раньше спрашивали? Три вопроса: теорема Фалеса, теорема Пифагора и еще задача. На это давалось 20 минут на подготовку. А потом в 11 классе по аналогии были все предметы. Поэтому слово «раньше» сейчас не работает», – подчеркнула она.

Белых заметила, что система образования устроена сложно и резкие решения могут иметь непредвиденные последствия, особенно для среднего профессионального образования. Сохранение преемственности между школой и колледжем важно для качества обучения и будущей карьеры детей, поэтому эксперименты вроде упрощенного ОГЭ требуют внимательного подхода и координации всех уровней системы.

«И если мы говорим о педагогах в системе среднего профессионального образования – это тоже нельзя забывать. Они внутри системы. В последние годы в стране громко и с надеждой говорят об СПО. Мы должны понимать, что, если не выстраивать процесс аккуратно, мы рискуем потерять среднее образование, потеряем колледжи. Они [педагоги] просто вернутся обратно в школы и возникнет внутренний «туризм» учительства. Все должно работать согласованно: школа, колледж, педагогические уровни, – иначе система даст сбой», – заключила Белых.