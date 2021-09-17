Ильсур Метшин принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ

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Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах в Госдуму РФ — отдать свой голос градоначальник вместе с женой пришел на избирательный участок №271. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

УИК №271 расположен в Казанском государственном аграрном университете. Всего в Татарстане сегодня открылись более 2,8 тыс. участков, где жители республики смогут проголосовать.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.