Ильсур Метшин наградил в Ратуше отличившихся жителей Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил награды жителям, которые внесли значительный вклад в развитие республики и города. Мероприятие прошло сегодня на сессии Казгордумы в Ратуше.

Медалью «За отвагу» награжден Радж Хальфин, а медаль «За храбрость» 1-й степени получил Али Курбанов.

Медалью «За доблестный труд» награждена гендиректор ООО «Стандарт-Проект» Гульнур Балтабаева, внесшая вклад в развитие строительной отрасли республики.

Звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» получил завкардиоотделением Клинической больницы №2 Казани Вадим Ахметзянов.

«Заслуженным работником ЖКХ РТ» стали машинист комбинированной дорожной машины «Городского благоустройства» Владимир Бибикин и специалист по посадке деревьев и растений «Горводзеленхоза» Минзалия Зиннурова.

Звание «Заслуженный работник культуры РТ» присвоено педагогу-организатору Центра искусств «Шарм» Московского района Казани Ивану Остроумову.

Благодарности Раиса Республики Татарстан удостоились бывший руководитель аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Эмиль Ахметгареев и заведующий сектором управления делами аппарата исполкома Казани Алексей Ракчеев.

Знаки отличия «За труд и доблесть на благо Казани» вручены худруку Казанского камерного оркестра La Primavera Рустему Абязову и слесарю механосборочных работ КАЗ им. Горбунова Рамилю Шагимарданову.

Бывший первый замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Марат Махмутов награжден знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Благодарностью мэра Казани поощрены электрогазосварщик Советского энергорайона АО «Казэнерго» Владимир Горбунов, главный специалист аппарата Казгордумы Евгения Логинова, замдиректора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Наталья Аксенова и директор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.