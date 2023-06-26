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Ильсур Метшин: «На Сабантуе в Казани правонарушений не допущено»
В минувшие выходные в Казани состоялся один из любимых национальных праздников — Сабантуй. Он собрал десятки тысяч гостей и жителей столицы. Итоги праздника плуга на деловом понедельнике в Казани озвучил мэр Ильсур Метшин.
«Популярность Сабантуя подтверждается цифрами. На казанском ипподроме было свыше 175 тыс. гостей. На площадке Мирный собралось свыше 110 тыс. человек. В Дербышках и на озере Лебяжье также пришли десятки тысяч наших гостей и жителей столицы Татарстана», — отметил он.
Мэр выразил благодарность за организацию праздника всех, кто к этому причастен. «Мы еще раз показали единение нашего многонационального народа и любовь и уважение к традициям», — заявил он.
Также Метшин заметил, что никаких ЧП на площадках во время Сабантуя и после него зафиксировано не было.
«Управление внутренних дел и утром, и вечером докладывало, что никаких правонарушений не допущено. Люди с удовольствием посмотрели праздник, пришли с детьми, внуками, отдохнули. Это тоже говорит о культуре нашего многонационального народа и то, что мы умеем отдыхать и праздновать», — сказал руководитель города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сабантуй в Казани 24 июня отметили сразу на трех площадка города: в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. Скачки на ипподроме состоялись 23 июня.
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