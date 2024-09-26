Ильсур Метшин: Главное, чего нет у муниципалитетов – это финансовых полномочий

Главное, чего нет у муниципалитетов – это финансовых полномочий. Об этом заявил на третьем Казанском международном юридическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя новый законопроект о местном самоуправлении.

«Нам в Татарстане с главой региона повезло, он нас поддерживает, есть республиканские программы, которые не имеют аналогов в стране. Остальные [регионы] зависят вместе с миллионами проживающих в этих областях и республиках людей от настроения и воли одного человека. И это неправильно», – сказал глава города.

Поэтому, по мнению Метшина, сильные руководители не идут работать в муниципалитеты, и в местных органах власти возникает «кадровый голод».

«Потому что сегодня есть настроение у губернатора, а завтра – нет. Сегодня он даст муниципалитету, а завтра – нет. Нормальные менеджеры, нормальные главы сельсоветов, поселений, районов, городов не идут во власть», – подчеркнул он.

Мэр убежден, что страна не может быть сильной со слабыми муниципалитетами.

«Это все равно, что взять стоквартирный дом, а в нем 90 семей несчастные, а 10 счастливые. Может быть дом счастливым, если 90 несчастных семей там живет? Мы можем обсуждать, правильные законы принимать, но если не наделить финансовыми полномочиями муниципалитеты по всей стране, не будет сильной России», – добавил он.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил, что большое количество поправок, поступивших к новому закону, как раз касается полномочий муниципалитетов.

Госдума поддержала законопроект об организации местного самоуправления в первом чтении. Его могут принять в конце ноября – начале декабря. К проекту закона уже поступило 740 поправок, в том числе от Татарстана, сообщил парламентарий.

«Законопроектом предлагается обновленная модель организации деятельности органов местного самоуправления, ее упрощение, минимизация “матрешечной системы”, когда в одном органе есть другой», – рассказал он.

По словам депутата, предлагается три вида муниципальных образований – городские, сельские и города федерального значения, но дискуссия продолжается.

«Татарстан мы рассматриваем как пример, потому что здесь, даже когда возникают “матрешечные” органы местного самоуправления, конфликтов практически нет. Чего не скажешь о многих других субъектах Федерации. Вот эта ситуация, когда один орган в другом, вызывает конфликты, дискуссии, и для граждан это некомфортно», – отметил он.

Поправки к законопроекту принимаются до конца октября, а потом будут рассматриваться в комитете Госдумы, уточнил Крашенинников.

«Нам нужно учесть интересы субъектов РФ и органов местного самоуправления. Важный фактор – мы хотим сделать так, чтобы все органы, которые были избраны, исчерпали свои полномочия, чтобы никого не разгонять. Чтобы все доработали, как положено», – заключил он.