Ильсур Метшин анонсировал новшества на Сабантуе в Казани

В этом году гости и жители столицы Татарстана смогут погрузиться в самобытную атмосферу и национальный колорит Сабантуя. О предстоящем событии на деловом понедельнике в мэрии рассказал глава города Ильсур Метшин.

«В этом году мы постарались внести вместе с режиссерами некоторые изменения. Добавилось больше национальных красок. Как бы технократично ни развивался мир, очень важно сохранить сам праздник, который посвящен окончанию весенних полевых работ. Наши гости увидят новшества. Мы постарались с организаторами, долго обсуждали [сценарий]. Надеюсь, всё придется по душе», — отметил мэр.

Он напомнил, что традиционно праздник будет проведен на четырех площадках. Начнется он с конных скачек в пятницу вечером, 23 июня. На следующий день Сабантуй продолжится в трех локациях: в Березовой роще жилого массива Мирный, в Березовой роще поселка Дербышки и в лесопарковой зоне озера Лебяжье.

На празднике будут организованы мастер-классы по татарскому танцу и национальной кухне. Зрители также смогут насладиться зрелищными поединками национальной борьбы корэш. «Каждый найдет себе занятие по душе», — пригласил Метшин.

«На каждой площадке будут свои хедлайнеры, насыщенная программа, развлечения. Это возможность с удовольствием провести один из самых долгожданных праздников, которые объединяют наш многонациональный народ. И сама площадка, и церемония открытия, и пролог — всё будет посвящено не только Сабантую, но и многообразию нашего многонационального народа, который проживает на территории всего Татарстана и Казани», — отметил мэр.

Отдельно Ильсур Метшин обратил внимание на цель проведения Сабантуя. «Это не только праздник ради праздника. Но и воспитание нашего подрастающего поколения в наших традициях. Сегодня западный мир, к сожалению, всех под одну гребенку... Единственное объединяющее начало у них — бигмак и кока-кола. Для нас важно сохранять национальную особенность, память о наших национальных корнях, что делает нас всех духовно богаче», — убежден мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что артисты Эльмира Калимуллина и Зайнап Фархетдинова выступят на Сабантуе в Казани. Добраться до площадок можно будет на общественном транспорте.