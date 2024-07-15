Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ильсия Бадретдинова участникам СВО: Вы — пример для остальных
Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова на телемарафоне «Вступай в армию победы!» заявила, что ребята, участвующие в специальной военной операции, отличаются лучшими качествами и являются примером.
«Боец по имени Марат приехал в отпуск, пришел на мой концерт. Мы позвали его маму, сестру на сцену. Я им говорю: “Ваш сын и брат Марат передал большой привет, сказал, что очень вас любит”. Его мама не переставая плакала, радовалась, что сын жив. А я сказала, что сын приехал повидать их. С большими букетами цветов Марат поднялся на сцену к маме и сестре. Это было очень трогательно. Он показал пример уважения, любви к близким», — сказала Ильсия Бадретдинова.
По словам певицы, Марат был ранен, лежал в госпиталях.
«У него были повреждены ноги. Тогда я ему сказала: “Марат, наверное, пора закругляться. У тебя растет маленький ребенок”. А он говорит: “Ильсия апа, как вы можете так говорить. Там остались мои ребята. Вы бы видели их глаза. Там настоящая дружба. Я не могу их оставить. Как только поправлюсь, вернусь к ним», — сказал он. Такие, как Марат — пример для остальных», – сказала артистка.
«В такое время надо сплотиться. Думаю, и песни должны быть такими. Ребята постоянно поют песню “Торып бас!” (“Встань”) из моего репертуара, Марат присылает мне видео, говорит: “Ильсия апа, вы с нами”. Эта песня призывает не сдаваться, придает силу духа. Все будет хорошо, я верю. Всем желаю душевного спокойствия», – сказала Ильсия Бадретдинова.
«Благодарю матерей за ваших храбрых сыновей, жен — за то, что сумели выбрать себе таких мужчин, также благодарю от имени всех нас ребят, которые сейчас находятся там», – заключила артистка в прямом эфире радио «Булгар».
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
Зиля Мубаракшина
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»