Ильсия Бадретдинова участникам СВО: Вы — пример для остальных

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Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова на телемарафоне «Вступай в армию победы!» заявила, что ребята, участвующие в специальной военной операции, отличаются лучшими качествами и являются примером.

«Боец по имени Марат приехал в отпуск, пришел на мой концерт. Мы позвали его маму, сестру на сцену. Я им говорю: “Ваш сын и брат Марат передал большой привет, сказал, что очень вас любит”. Его мама не переставая плакала, радовалась, что сын жив. А я сказала, что сын приехал повидать их. С большими букетами цветов Марат поднялся на сцену к маме и сестре. Это было очень трогательно. Он показал пример уважения, любви к близким», — сказала Ильсия Бадретдинова.

По словам певицы, Марат был ранен, лежал в госпиталях.

«У него были повреждены ноги. Тогда я ему сказала: “Марат, наверное, пора закругляться. У тебя растет маленький ребенок”. А он говорит: “Ильсия апа, как вы можете так говорить. Там остались мои ребята. Вы бы видели их глаза. Там настоящая дружба. Я не могу их оставить. Как только поправлюсь, вернусь к ним», — сказал он. Такие, как Марат — пример для остальных», – сказала артистка.

«В такое время надо сплотиться. Думаю, и песни должны быть такими. Ребята постоянно поют песню “Торып бас!” (“Встань”) из моего репертуара, Марат присылает мне видео, говорит: “Ильсия апа, вы с нами”. Эта песня призывает не сдаваться, придает силу духа. Все будет хорошо, я верю. Всем желаю душевного спокойствия», – сказала Ильсия Бадретдинова.

«Благодарю матерей за ваших храбрых сыновей, жен — за то, что сумели выбрать себе таких мужчин, также благодарю от имени всех нас ребят, которые сейчас находятся там», – заключила артистка в прямом эфире радио «Булгар».



Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям. Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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Зиля Мубаракшина