Хедлайнером «Сабантуя» в Челнах станет певица Ильсия Бадретдинова

Хедлайнером Сабантуя в Челнах выступит популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова. Об этом на совещании руководителей в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Праздник пройдет в городе 17 июня. Творческие площадки начнут работу с 10 утра и завершатся праздничным фейерверком в 10 часов вечера.

Новшеством концертной программы в этом году станет выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. Всего участниками праздничной программы станут более 1,5 тыс. артистов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

В прошлом году хедлайнерами на «празднике плуга» в Челнах выступали Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.