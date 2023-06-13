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Хедлайнером «Сабантуя» в Челнах станет певица Ильсия Бадретдинова
Хедлайнером Сабантуя в Челнах выступит популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова. Об этом на совещании руководителей в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.
Праздник пройдет в городе 17 июня. Творческие площадки начнут работу с 10 утра и завершатся праздничным фейерверком в 10 часов вечера.
Новшеством концертной программы в этом году станет выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. Всего участниками праздничной программы станут более 1,5 тыс. артистов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
В прошлом году хедлайнерами на «празднике плуга» в Челнах выступали Гузель Уразова и Ильдар Хакимов.
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