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Более 1,5 тыс. человек примут участие в праздничной программе Сабантуя в Челнах
В праздничных театральных постановках Сабантуя, который в Набережных Челнах в этом году пройдет 17 июня, примут участие более 1,5 тыс. артистов из числа студентов, школьников и коллективов художественной самодеятельности.
Накануне народных гуляний, 15 июня, в городском Доме культуры пройдет конкурс «Сабантуй гузеле-2023» – за звание будут бороться 11 жительниц Автограда.
Анонсируя предстоящее праздничное мероприятие, которое пройдет 17 июня, заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов отметил, что в этом году развлекательная программа будет организована с 10 утра в двух общественных пространствах – на городском ипподроме и центральном майдане в парке «Прибрежный».
Для самых маленьких гостей будут подготовлены площадки Малого майдана – «Сказка» и «Деревенька» с различными спортивными состязаниями, играми и мастер-классами.
Украшением праздника станут выступления Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ, состязания за звание абсолютного батыра Сабантуя, конно-спортивные соревнования, выступления звезд татарской эстрады.
Завершится мероприятие фейерверком в 22.00.
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